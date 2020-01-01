hsETH (HSETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u hsETH (HSETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

hsETH (HSETH) Informacije hsETH is a liquid staking token on Ethereum Mainnet that represents staked ETH. It is a wrapper for Stader Labs’ ETHx, maintaining a 1:1 peg with ETHx while providing enhanced liquidity for staked assets. By staking ETH through Stader Labs, users receive hsETH, allowing them to earn staking rewards while retaining the flexibility to engage in DeFi activities without waiting for the standard unstaking period. This enables efficient capital utilisation, combining the benefits of staking with continuous asset availability in the Ethereum ecosystem. Službena web stranica: https://docs.haven1.org/products/liquid-stake-eth Kupi HSETH odmah!

hsETH (HSETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za hsETH (HSETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.31K $ 82.31K $ 82.31K Ukupna količina: $ 18.29 $ 18.29 $ 18.29 Količina u optjecaju: $ 18.29 $ 18.29 $ 18.29 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 82.31K $ 82.31K $ 82.31K Povijesni maksimum: $ 4,762.52 $ 4,762.52 $ 4,762.52 Povijesni minimum: $ 1,224.66 $ 1,224.66 $ 1,224.66 Trenutna cijena: $ 4,499.74 $ 4,499.74 $ 4,499.74 Saznajte više o cijeni hsETH (HSETH)

hsETH (HSETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike hsETH (HSETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HSETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HSETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HSETH tokena, istražite HSETH cijenu tokena uživo!

HSETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HSETH? Naša HSETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HSETH predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!