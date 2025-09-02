Hourglass (WAIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00413558 $ 0.00413558 $ 0.00413558 24-satna najniža cijena $ 0.00430708 $ 0.00430708 $ 0.00430708 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00413558$ 0.00413558 $ 0.00413558 24-satna najviša cijena $ 0.00430708$ 0.00430708 $ 0.00430708 Najviša cijena ikada $ 0.464756$ 0.464756 $ 0.464756 Najniža cijena $ 0.00176993$ 0.00176993 $ 0.00176993 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.29% Promjena cijene (7D) -0.04% Promjena cijene (7D) -0.04%

Hourglass (WAIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00430449. Tijekom protekla 24 sata, WAITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00413558 i najviše cijene $ 0.00430708, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAIT je $ 0.464756, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00176993.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.29% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hourglass (WAIT)

Tržišna kapitalizacija $ 420.77K$ 420.77K $ 420.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 420.77K$ 420.77K $ 420.77K Količina u optjecaju 97.75M 97.75M 97.75M Ukupna količina 97,751,977.44609132 97,751,977.44609132 97,751,977.44609132

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hourglass je $ 420.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAIT je 97.75M, s ukupnom količinom od 97751977.44609132. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 420.77K.