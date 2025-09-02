Više o WAIT

Hourglass Logotip

Hourglass Cijena (WAIT)

Neuvršten

1 WAIT u USD cijena uživo:

$0.00430449
+1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hourglass (WAIT)
Hourglass (WAIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00413558
24-satna najniža cijena
$ 0.00430708
24-satna najviša cijena

$ 0.00413558
$ 0.00430708
$ 0.464756
$ 0.00176993
--

+1.29%

-0.04%

-0.04%

Hourglass (WAIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00430449. Tijekom protekla 24 sata, WAITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00413558 i najviše cijene $ 0.00430708, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAIT je $ 0.464756, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00176993.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.29% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hourglass (WAIT)

$ 420.77K
--
$ 420.77K
97.75M
97,751,977.44609132
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hourglass je $ 420.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAIT je 97.75M, s ukupnom količinom od 97751977.44609132. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 420.77K.

Hourglass (WAIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hourglass u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hourglass u USD iznosila je $ +0.0008229560.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hourglass u USD iznosila je $ +0.0028983865.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hourglass u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.29%
30 dana$ +0.0008229560+19.12%
60 dana$ +0.0028983865+67.33%
90 dana$ 0--

Što je Hourglass (WAIT)

Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hourglass (WAIT)

Službena web-stranica

Hourglass Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hourglass (WAIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hourglass (WAIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hourglass.

Provjerite Hourglass predviđanje cijene sada!

WAIT u lokalnim valutama

Hourglass (WAIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hourglass (WAIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hourglass (WAIT)

Koliko Hourglass (WAIT) vrijedi danas?
Cijena WAIT uživo u USD je 0.00430449 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAIT u USD?
Trenutačna cijena WAIT u USD je $ 0.00430449. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hourglass?
Tržišna kapitalizacija za WAIT je $ 420.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAIT?
Količina u optjecaju za WAIT je 97.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAIT?
WAIT je postigao ATH cijenu od 0.464756 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAIT?
WAIT je vidio ATL cijenu od 0.00176993 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAIT?
24-satni obujam trgovanja za WAIT je -- USD.
Hoće li WAIT još narasti ove godine?
WAIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.