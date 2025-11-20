HotKeySwap Cijena danas

Trenutačna cijena HotKeySwap (HOTKEY) danas je $ 0.00198382, s promjenom od 1.62% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HOTKEY u USD je $ 0.00198382 po HOTKEY.

HotKeySwap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 189,335, s količinom u optjecaju od 95.00M HOTKEY. Tijekom posljednja 24 sata, HOTKEY trgovao je između $ 0.00187498 (niska) i $ 0.00203581 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.581112, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00173695.

U kratkoročnim performansama, HOTKEY se kretao -0.69% u posljednjem satu i -23.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HotKeySwap (HOTKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 189.34K$ 189.34K $ 189.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 189.34K$ 189.34K $ 189.34K Količina u optjecaju 95.00M 95.00M 95.00M Ukupna količina 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HotKeySwap je $ 189.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOTKEY je 95.00M, s ukupnom količinom od 95000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 189.34K.