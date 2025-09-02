HotCocoa (HOTCOCOA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00577635 $ 0.00577635 $ 0.00577635 24-satna najniža cijena $ 0.00601887 $ 0.00601887 $ 0.00601887 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00577635$ 0.00577635 $ 0.00577635 24-satna najviša cijena $ 0.00601887$ 0.00601887 $ 0.00601887 Najviša cijena ikada $ 0.0071471$ 0.0071471 $ 0.0071471 Najniža cijena $ 0.00447324$ 0.00447324 $ 0.00447324 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -0.94% Promjena cijene (7D) +9.45% Promjena cijene (7D) +9.45%

HotCocoa (HOTCOCOA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00594762. Tijekom protekla 24 sata, HOTCOCOAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00577635 i najviše cijene $ 0.00601887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOTCOCOA je $ 0.0071471, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00447324.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOTCOCOA se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i +9.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HotCocoa (HOTCOCOA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M Količina u optjecaju 425.78M 425.78M 425.78M Ukupna količina 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HotCocoa je $ 2.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOTCOCOA je 425.78M, s ukupnom količinom od 1600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.51M.