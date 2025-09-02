Više o HOTCOCOA

HOTCOCOA Informacije o cijeni

HOTCOCOA Bijela knjiga

HOTCOCOA Službena web stranica

HOTCOCOA Tokenomija

HOTCOCOA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

HotCocoa Logotip

HotCocoa Cijena (HOTCOCOA)

Neuvršten

1 HOTCOCOA u USD cijena uživo:

$0.0059448
$0.0059448$0.0059448
-1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena HotCocoa (HOTCOCOA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:43:39 (UTC+8)

HotCocoa (HOTCOCOA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00577635
$ 0.00577635$ 0.00577635
24-satna najniža cijena
$ 0.00601887
$ 0.00601887$ 0.00601887
24-satna najviša cijena

$ 0.00577635
$ 0.00577635$ 0.00577635

$ 0.00601887
$ 0.00601887$ 0.00601887

$ 0.0071471
$ 0.0071471$ 0.0071471

$ 0.00447324
$ 0.00447324$ 0.00447324

-0.21%

-0.94%

+9.45%

+9.45%

HotCocoa (HOTCOCOA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00594762. Tijekom protekla 24 sata, HOTCOCOAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00577635 i najviše cijene $ 0.00601887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOTCOCOA je $ 0.0071471, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00447324.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOTCOCOA se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i +9.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HotCocoa (HOTCOCOA)

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

--
----

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

425.78M
425.78M 425.78M

1,600,000,000.0
1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HotCocoa je $ 2.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOTCOCOA je 425.78M, s ukupnom količinom od 1600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.51M.

HotCocoa (HOTCOCOA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HotCocoa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HotCocoa u USD iznosila je $ +0.0007951617.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HotCocoa u USD iznosila je $ +0.0010263088.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HotCocoa u USD iznosila je $ +0.000113686101924699.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.94%
30 dana$ +0.0007951617+13.37%
60 dana$ +0.0010263088+17.26%
90 dana$ +0.000113686101924699+1.95%

Što je HotCocoa (HOTCOCOA)

HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs HotCocoa (HOTCOCOA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

HotCocoa Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HotCocoa (HOTCOCOA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HotCocoa (HOTCOCOA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HotCocoa.

Provjerite HotCocoa predviđanje cijene sada!

HOTCOCOA u lokalnim valutama

HotCocoa (HOTCOCOA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HotCocoa (HOTCOCOA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOTCOCOA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HotCocoa (HOTCOCOA)

Koliko HotCocoa (HOTCOCOA) vrijedi danas?
Cijena HOTCOCOA uživo u USD je 0.00594762 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOTCOCOA u USD?
Trenutačna cijena HOTCOCOA u USD je $ 0.00594762. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HotCocoa?
Tržišna kapitalizacija za HOTCOCOA je $ 2.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOTCOCOA?
Količina u optjecaju za HOTCOCOA je 425.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOTCOCOA?
HOTCOCOA je postigao ATH cijenu od 0.0071471 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOTCOCOA?
HOTCOCOA je vidio ATL cijenu od 0.00447324 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOTCOCOA?
24-satni obujam trgovanja za HOTCOCOA je -- USD.
Hoće li HOTCOCOA još narasti ove godine?
HOTCOCOA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOTCOCOA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:43:39 (UTC+8)

HotCocoa (HOTCOCOA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.