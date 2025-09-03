Hot Doge (HOTDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02184205$ 0.02184205 $ 0.02184205 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) +5.66% Promjena cijene (7D) +8.28% Promjena cijene (7D) +8.28%

Hot Doge (HOTDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOTDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOTDOGE je $ 0.02184205, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOTDOGE se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +5.66% u posljednjih 24 sata i +8.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hot Doge (HOTDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 19.25K$ 19.25K $ 19.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.25K$ 19.25K $ 19.25K Količina u optjecaju 999.80M 999.80M 999.80M Ukupna količina 999,799,375.639329 999,799,375.639329 999,799,375.639329

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hot Doge je $ 19.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOTDOGE je 999.80M, s ukupnom količinom od 999799375.639329. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.25K.