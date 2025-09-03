Više o HOTDOGE

HOTDOGE Informacije o cijeni

HOTDOGE Službena web stranica

HOTDOGE Tokenomija

HOTDOGE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Hot Doge Logotip

Hot Doge Cijena (HOTDOGE)

Neuvršten

1 HOTDOGE u USD cijena uživo:

--
----
+5.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hot Doge (HOTDOGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:00:50 (UTC+8)

Hot Doge (HOTDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02184205
$ 0.02184205$ 0.02184205

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

+5.66%

+8.28%

+8.28%

Hot Doge (HOTDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOTDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOTDOGE je $ 0.02184205, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOTDOGE se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +5.66% u posljednjih 24 sata i +8.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hot Doge (HOTDOGE)

$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K

--
----

$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K

999.80M
999.80M 999.80M

999,799,375.639329
999,799,375.639329 999,799,375.639329

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hot Doge je $ 19.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOTDOGE je 999.80M, s ukupnom količinom od 999799375.639329. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.25K.

Hot Doge (HOTDOGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hot Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hot Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hot Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hot Doge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.66%
30 dana$ 0+18.65%
60 dana$ 0+23.86%
90 dana$ 0--

Što je Hot Doge (HOTDOGE)

Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hot Doge (HOTDOGE)

Službena web-stranica

Hot Doge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hot Doge (HOTDOGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hot Doge (HOTDOGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hot Doge.

Provjerite Hot Doge predviđanje cijene sada!

HOTDOGE u lokalnim valutama

Hot Doge (HOTDOGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hot Doge (HOTDOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOTDOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hot Doge (HOTDOGE)

Koliko Hot Doge (HOTDOGE) vrijedi danas?
Cijena HOTDOGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOTDOGE u USD?
Trenutačna cijena HOTDOGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hot Doge?
Tržišna kapitalizacija za HOTDOGE je $ 19.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOTDOGE?
Količina u optjecaju za HOTDOGE je 999.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOTDOGE?
HOTDOGE je postigao ATH cijenu od 0.02184205 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOTDOGE?
HOTDOGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOTDOGE?
24-satni obujam trgovanja za HOTDOGE je -- USD.
Hoće li HOTDOGE još narasti ove godine?
HOTDOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOTDOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:00:50 (UTC+8)

Hot Doge (HOTDOGE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.