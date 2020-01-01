Hot Dad (HOTDAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hot Dad (HOTDAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hot Dad (HOTDAD) Informacije HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community. Službena web stranica: https://hotdad.org/ Bijela knjiga: https://t.me/hotdadportal Kupi HOTDAD odmah!

Hot Dad (HOTDAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hot Dad (HOTDAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Ukupna količina: $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M Količina u optjecaju: $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Hot Dad (HOTDAD)

Hot Dad (HOTDAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hot Dad (HOTDAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOTDAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOTDAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOTDAD tokena, istražite HOTDAD cijenu tokena uživo!

HOTDAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HOTDAD? Naša HOTDAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HOTDAD predviđanje cijene tokena odmah!

