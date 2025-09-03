Hot Dad (HOTDAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.53% Promjena cijene (7D) +3.53%

Hot Dad (HOTDAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOTDADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOTDAD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOTDAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hot Dad (HOTDAD)

Tržišna kapitalizacija $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Količina u optjecaju 999.45M 999.45M 999.45M Ukupna količina 999,450,240.678456 999,450,240.678456 999,450,240.678456

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hot Dad je $ 8.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOTDAD je 999.45M, s ukupnom količinom od 999450240.678456. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.15K.