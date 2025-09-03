Više o HOTDAD

Hot Dad Logotip

Hot Dad Cijena (HOTDAD)

Neuvršten

1 HOTDAD u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hot Dad (HOTDAD)
Hot Dad (HOTDAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.53%

+3.53%

Hot Dad (HOTDAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOTDADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOTDAD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOTDAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hot Dad (HOTDAD)

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

--
----

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

999.45M
999.45M 999.45M

999,450,240.678456
999,450,240.678456 999,450,240.678456

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hot Dad je $ 8.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOTDAD je 999.45M, s ukupnom količinom od 999450240.678456. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.15K.

Hot Dad (HOTDAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hot Dad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hot Dad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hot Dad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hot Dad u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-26.66%
60 dana$ 0-63.37%
90 dana$ 0--

Što je Hot Dad (HOTDAD)

HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community.

Hot Dad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hot Dad (HOTDAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hot Dad (HOTDAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hot Dad.

Provjerite Hot Dad predviđanje cijene sada!

HOTDAD u lokalnim valutama

Hot Dad (HOTDAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hot Dad (HOTDAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOTDAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hot Dad (HOTDAD)

Koliko Hot Dad (HOTDAD) vrijedi danas?
Cijena HOTDAD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOTDAD u USD?
Trenutačna cijena HOTDAD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hot Dad?
Tržišna kapitalizacija za HOTDAD je $ 8.15K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOTDAD?
Količina u optjecaju za HOTDAD je 999.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOTDAD?
HOTDAD je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOTDAD?
HOTDAD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOTDAD?
24-satni obujam trgovanja za HOTDAD je -- USD.
Hoće li HOTDAD još narasti ove godine?
HOTDAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOTDAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.