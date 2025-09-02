Hot Cross (HOTCROSS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.544661$ 0.544661 $ 0.544661 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -4.56% Promjena cijene (7D) -42.71% Promjena cijene (7D) -42.71%

Hot Cross (HOTCROSS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOTCROSStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOTCROSS je $ 0.544661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOTCROSS se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -4.56% u posljednjih 24 sata i -42.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hot Cross (HOTCROSS)

Tržišna kapitalizacija $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.92K$ 44.92K $ 44.92K Količina u optjecaju 111.50M 111.50M 111.50M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hot Cross je $ 10.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOTCROSS je 111.50M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.92K.