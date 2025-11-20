Hot Cherry Cijena danas

Trenutačna cijena Hot Cherry (CHERRY) danas je --, s promjenom od 5.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CHERRY u USD je -- po CHERRY.

Hot Cherry trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 368,988, s količinom u optjecaju od 100.00B CHERRY. Tijekom posljednja 24 sata, CHERRY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CHERRY se kretao +0.52% u posljednjem satu i -52.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hot Cherry (CHERRY)

Tržišna kapitalizacija $ 368.99K$ 368.99K $ 368.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 368.99K$ 368.99K $ 368.99K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hot Cherry je $ 368.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHERRY je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 368.99K.