Horny Jail (JAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00189746 $ 0.00189746 $ 0.00189746 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00189746$ 0.00189746 $ 0.00189746 Najviša cijena ikada $ 0.00424908$ 0.00424908 $ 0.00424908 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.80% Promjena cijene (1D) +27.32% Promjena cijene (7D) -8.27% Promjena cijene (7D) -8.27%

Horny Jail (JAIL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00126316. Tijekom protekla 24 sata, JAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00189746, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JAIL je $ 0.00424908, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JAIL se promijenio za -3.80% u posljednjih sat vremena, +27.32% u posljednjih 24 sata i -8.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Horny Jail (JAIL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Količina u optjecaju 999.67M 999.67M 999.67M Ukupna količina 999,672,216.88154 999,672,216.88154 999,672,216.88154

Trenutačna tržišna kapitalizacija Horny Jail je $ 1.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JAIL je 999.67M, s ukupnom količinom od 999672216.88154. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.26M.