Horny Jail Cijena (JAIL)
-3.80%
+27.32%
-8.27%
-8.27%
Horny Jail (JAIL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00126316. Tijekom protekla 24 sata, JAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00189746, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JAIL je $ 0.00424908, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JAIL se promijenio za -3.80% u posljednjih sat vremena, +27.32% u posljednjih 24 sata i -8.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Horny Jail je $ 1.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JAIL je 999.67M, s ukupnom količinom od 999672216.88154. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.26M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Horny Jail u USD iznosila je $ +0.00027108.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Horny Jail u USD iznosila je $ -0.0003174562.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Horny Jail u USD iznosila je $ -0.0003569479.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Horny Jail u USD iznosila je $ +0.000854893196120005.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00027108
|+27.32%
|30 dana
|$ -0.0003174562
|-25.13%
|60 dana
|$ -0.0003569479
|-28.25%
|90 dana
|$ +0.000854893196120005
|+209.40%
The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.
