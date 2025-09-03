Više o HOPPER

Hopper the Rabbit Logotip

Hopper the Rabbit Cijena (HOPPER)

Neuvršten

1 HOPPER u USD cijena uživo:

--
----
+1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hopper the Rabbit (HOPPER)
Hopper the Rabbit (HOPPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+1.92%

-51.27%

-51.27%

Hopper the Rabbit (HOPPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOPPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOPPER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOPPER se promijenio za +0.44% u posljednjih sat vremena, +1.92% u posljednjih 24 sata i -51.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hopper the Rabbit (HOPPER)

$ 154.48K
$ 154.48K$ 154.48K

--
----

$ 154.48K
$ 154.48K$ 154.48K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hopper the Rabbit je $ 154.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOPPER je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.48K.

Hopper the Rabbit (HOPPER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hopper the Rabbit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hopper the Rabbit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hopper the Rabbit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hopper the Rabbit u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.92%
30 dana$ 0+69.91%
60 dana$ 0+198.95%
90 dana$ 0--

Što je Hopper the Rabbit (HOPPER)

First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hopper the Rabbit (HOPPER)

Službena web-stranica

Hopper the Rabbit Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hopper the Rabbit (HOPPER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hopper the Rabbit (HOPPER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hopper the Rabbit.

Provjerite Hopper the Rabbit predviđanje cijene sada!

HOPPER u lokalnim valutama

Hopper the Rabbit (HOPPER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hopper the Rabbit (HOPPER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOPPER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hopper the Rabbit (HOPPER)

Koliko Hopper the Rabbit (HOPPER) vrijedi danas?
Cijena HOPPER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOPPER u USD?
Trenutačna cijena HOPPER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hopper the Rabbit?
Tržišna kapitalizacija za HOPPER je $ 154.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOPPER?
Količina u optjecaju za HOPPER je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOPPER?
HOPPER je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOPPER?
HOPPER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOPPER?
24-satni obujam trgovanja za HOPPER je -- USD.
Hoće li HOPPER još narasti ove godine?
HOPPER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOPPER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.