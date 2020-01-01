Hopecore (HOPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hopecore (HOPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hopecore (HOPE) Informacije This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments. Službena web stranica: https://hopecoretoken.com/ Kupi HOPE odmah!

Hopecore (HOPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hopecore (HOPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.02K $ 25.02K $ 25.02K Ukupna količina: $ 994.33M $ 994.33M $ 994.33M Količina u optjecaju: $ 994.33M $ 994.33M $ 994.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.02K $ 25.02K $ 25.02K Povijesni maksimum: $ 0.00059775 $ 0.00059775 $ 0.00059775 Povijesni minimum: $ 0.0000222 $ 0.0000222 $ 0.0000222 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Hopecore (HOPE)

Hopecore (HOPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hopecore (HOPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOPE tokena, istražite HOPE cijenu tokena uživo!

HOPE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HOPE? Naša HOPE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HOPE predviđanje cijene tokena odmah!

