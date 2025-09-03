Više o HOPE

Hopecore Logotip

Hopecore Cijena (HOPE)

Neuvršten

1 HOPE u USD cijena uživo:

--
----
+1.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Hopecore (HOPE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:00:22 (UTC+8)

Hopecore (HOPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002545
$ 0.00002545
$ 0.00002545$ 0.00002545
24-satna najniža cijena
$ 0.00002595
$ 0.00002595$ 0.00002595
24-satna najviša cijena

$ 0.00002545
$ 0.00002545

$ 0.00002595
$ 0.00002595

$ 0.00059775
$ 0.00059775

$ 0.0000222
$ 0.0000222

+0.50%

+0.99%

-1.32%

-1.32%

Hopecore (HOPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002596. Tijekom protekla 24 sata, HOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002545 i najviše cijene $ 0.00002595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOPE je $ 0.00059775, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000222.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOPE se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i -1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hopecore (HOPE)

$ 25.81K
$ 25.81K

--
----

$ 25.81K
$ 25.81K

994.33M
994.33M

994,330,165.88118
994,330,165.88118

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hopecore je $ 25.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOPE je 994.33M, s ukupnom količinom od 994330165.88118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.81K.

Hopecore (HOPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hopecore u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hopecore u USD iznosila je $ +0.0000017974.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hopecore u USD iznosila je $ -0.0000011711.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hopecore u USD iznosila je $ -0.000005235387128360566.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.99%
30 dana$ +0.0000017974+6.92%
60 dana$ -0.0000011711-4.51%
90 dana$ -0.000005235387128360566-16.78%

Što je Hopecore (HOPE)

This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments.

Resurs Hopecore (HOPE)

Službena web-stranica

Hopecore Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hopecore (HOPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hopecore (HOPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hopecore.

Provjerite Hopecore predviđanje cijene sada!

HOPE u lokalnim valutama

Hopecore (HOPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hopecore (HOPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hopecore (HOPE)

Koliko Hopecore (HOPE) vrijedi danas?
Cijena HOPE uživo u USD je 0.00002596 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOPE u USD?
Trenutačna cijena HOPE u USD je $ 0.00002596. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hopecore?
Tržišna kapitalizacija za HOPE je $ 25.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOPE?
Količina u optjecaju za HOPE je 994.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOPE?
HOPE je postigao ATH cijenu od 0.00059775 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOPE?
HOPE je vidio ATL cijenu od 0.0000222 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOPE?
24-satni obujam trgovanja za HOPE je -- USD.
Hoće li HOPE još narasti ove godine?
HOPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hopecore (HOPE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

