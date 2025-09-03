Hopecore Cijena (HOPE)
+0.50%
+0.99%
-1.32%
-1.32%
Hopecore (HOPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002596. Tijekom protekla 24 sata, HOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002545 i najviše cijene $ 0.00002595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOPE je $ 0.00059775, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000222.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOPE se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i -1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hopecore je $ 25.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOPE je 994.33M, s ukupnom količinom od 994330165.88118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.81K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hopecore u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hopecore u USD iznosila je $ +0.0000017974.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hopecore u USD iznosila je $ -0.0000011711.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hopecore u USD iznosila je $ -0.000005235387128360566.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.99%
|30 dana
|$ +0.0000017974
|+6.92%
|60 dana
|$ -0.0000011711
|-4.51%
|90 dana
|$ -0.000005235387128360566
|-16.78%
This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments.
