Hopecore (HOPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002545 $ 0.00002545 $ 0.00002545 24-satna najniža cijena $ 0.00002595 $ 0.00002595 $ 0.00002595 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002545$ 0.00002545 $ 0.00002545 24-satna najviša cijena $ 0.00002595$ 0.00002595 $ 0.00002595 Najviša cijena ikada $ 0.00059775$ 0.00059775 $ 0.00059775 Najniža cijena $ 0.0000222$ 0.0000222 $ 0.0000222 Promjena cijene (1H) +0.50% Promjena cijene (1D) +0.99% Promjena cijene (7D) -1.32% Promjena cijene (7D) -1.32%

Hopecore (HOPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002596. Tijekom protekla 24 sata, HOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002545 i najviše cijene $ 0.00002595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOPE je $ 0.00059775, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000222.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOPE se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i -1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hopecore (HOPE)

Tržišna kapitalizacija $ 25.81K$ 25.81K $ 25.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.81K$ 25.81K $ 25.81K Količina u optjecaju 994.33M 994.33M 994.33M Ukupna količina 994,330,165.88118 994,330,165.88118 994,330,165.88118

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hopecore je $ 25.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOPE je 994.33M, s ukupnom količinom od 994330165.88118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.81K.