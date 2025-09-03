Hopecoin ($HOPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001374 $ 0.00001374 $ 0.00001374 24-satna najniža cijena $ 0.00001427 $ 0.00001427 $ 0.00001427 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001374$ 0.00001374 $ 0.00001374 24-satna najviša cijena $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 Najviša cijena ikada $ 0.00105176$ 0.00105176 $ 0.00105176 Najniža cijena $ 0.00000666$ 0.00000666 $ 0.00000666 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.17% Promjena cijene (7D) +13.05% Promjena cijene (7D) +13.05%

Hopecoin ($HOPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000146. Tijekom protekla 24 sata, $HOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001374 i najviše cijene $ 0.00001427, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $HOPE je $ 0.00105176, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000666.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $HOPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.17% u posljednjih 24 sata i +13.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hopecoin ($HOPE)

Tržišna kapitalizacija $ 14.60K$ 14.60K $ 14.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.60K$ 14.60K $ 14.60K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hopecoin je $ 14.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $HOPE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.60K.