Hopecoin Cijena ($HOPE)

1 $HOPE u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Hopecoin ($HOPE)
Hopecoin ($HOPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+3.17%

+13.05%

+13.05%

Hopecoin ($HOPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000146. Tijekom protekla 24 sata, $HOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001374 i najviše cijene $ 0.00001427, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $HOPE je $ 0.00105176, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000666.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $HOPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.17% u posljednjih 24 sata i +13.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hopecoin ($HOPE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hopecoin je $ 14.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $HOPE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.60K.

Hopecoin ($HOPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hopecoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hopecoin u USD iznosila je $ +0.0000025317.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hopecoin u USD iznosila je $ +0.0000045118.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hopecoin u USD iznosila je $ +0.000003301658049913009.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.17%
30 dana$ +0.0000025317+17.34%
60 dana$ +0.0000045118+30.90%
90 dana$ +0.000003301658049913009+29.22%

Što je Hopecoin ($HOPE)

$HOPE isn’t just a token—it’s a community. Together, we’re building something bigger: optimism, purpose, and a brighter future. The future is bright when we build it together - join us in funding hope-tech research and development for a better tomorrow. Optimism abounds! I've just discovered the Infinity Dreamscope - a reality-bending tool that lets you sculpt the future to your heart's desire. Imagine a world where your hopes and dreams take physical form, as real as can be.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Hopecoin ($HOPE)

Službena web-stranica

Hopecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hopecoin ($HOPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hopecoin ($HOPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hopecoin.

Provjerite Hopecoin predviđanje cijene sada!

$HOPE u lokalnim valutama

Hopecoin ($HOPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hopecoin ($HOPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $HOPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hopecoin ($HOPE)

Koliko Hopecoin ($HOPE) vrijedi danas?
Cijena $HOPE uživo u USD je 0.0000146 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $HOPE u USD?
Trenutačna cijena $HOPE u USD je $ 0.0000146. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hopecoin?
Tržišna kapitalizacija za $HOPE je $ 14.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $HOPE?
Količina u optjecaju za $HOPE je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $HOPE?
$HOPE je postigao ATH cijenu od 0.00105176 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $HOPE?
$HOPE je vidio ATL cijenu od 0.00000666 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $HOPE?
24-satni obujam trgovanja za $HOPE je -- USD.
Hoće li $HOPE još narasti ove godine?
$HOPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $HOPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hopecoin ($HOPE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.