Hootchain (HOOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hootchain (HOOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hootchain (HOOT) Informacije HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. Službena web stranica: https://hootchain.org Bijela knjiga: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf Kupi HOOT odmah!

Hootchain (HOOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hootchain (HOOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.14K $ 2.14K $ 2.14K Ukupna količina: $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Količina u optjecaju: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.16K $ 2.16K $ 2.16K Povijesni maksimum: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000861 $ 0.000861 $ 0.000861 Saznajte više o cijeni Hootchain (HOOT)

Hootchain (HOOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hootchain (HOOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOOT tokena, istražite HOOT cijenu tokena uživo!

HOOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HOOT? Naša HOOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HOOT predviđanje cijene tokena odmah!

