HOODOG Cijena danas

Trenutačna cijena HOODOG (HOODOG) danas je --, s promjenom od 5.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HOODOG u USD je -- po HOODOG.

HOODOG trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 36,488, s količinom u optjecaju od 1,000.00T HOODOG. Tijekom posljednja 24 sata, HOODOG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, HOODOG se kretao -- u posljednjem satu i -18.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HOODOG (HOODOG)

Tržišna kapitalizacija $ 36.49K$ 36.49K $ 36.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.49K$ 36.49K $ 36.49K Količina u optjecaju 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Ukupna količina 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija HOODOG je $ 36.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOODOG je 1,000.00T, s ukupnom količinom od 1.0e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.49K.