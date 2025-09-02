Više o HOODRAT

hood rat Logotip

hood rat Cijena (HOODRAT)

Neuvršten

1 HOODRAT u USD cijena uživo:

--
----
-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena hood rat (HOODRAT)
hood rat (HOODRAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00184219
$ 0.00184219$ 0.00184219

$ 0
$ 0$ 0

-1.70%

-0.24%

+0.39%

+0.39%

hood rat (HOODRAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOODRATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOODRAT je $ 0.00184219, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOODRAT se promijenio za -1.70% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i +0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu hood rat (HOODRAT)

$ 39.97K
$ 39.97K$ 39.97K

--
----

$ 39.97K
$ 39.97K$ 39.97K

999.97M
999.97M 999.97M

999,973,251.51
999,973,251.51 999,973,251.51

Trenutačna tržišna kapitalizacija hood rat je $ 39.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOODRAT je 999.97M, s ukupnom količinom od 999973251.51. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.97K.

hood rat (HOODRAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz hood rat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz hood rat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz hood rat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz hood rat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.24%
30 dana$ 0-27.28%
60 dana$ 0-57.45%
90 dana$ 0--

Što je hood rat (HOODRAT)

HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs hood rat (HOODRAT)

Službena web-stranica

hood rat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će hood rat (HOODRAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših hood rat (HOODRAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za hood rat.

Provjerite hood rat predviđanje cijene sada!

HOODRAT u lokalnim valutama

hood rat (HOODRAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike hood rat (HOODRAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOODRAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o hood rat (HOODRAT)

Koliko hood rat (HOODRAT) vrijedi danas?
Cijena HOODRAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOODRAT u USD?
Trenutačna cijena HOODRAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija hood rat?
Tržišna kapitalizacija za HOODRAT je $ 39.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOODRAT?
Količina u optjecaju za HOODRAT je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOODRAT?
HOODRAT je postigao ATH cijenu od 0.00184219 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOODRAT?
HOODRAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOODRAT?
24-satni obujam trgovanja za HOODRAT je -- USD.
Hoće li HOODRAT još narasti ove godine?
HOODRAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOODRAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
hood rat (HOODRAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

