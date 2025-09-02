hood rat (HOODRAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00184219$ 0.00184219 $ 0.00184219 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.70% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) +0.39% Promjena cijene (7D) +0.39%

hood rat (HOODRAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOODRATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOODRAT je $ 0.00184219, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOODRAT se promijenio za -1.70% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i +0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu hood rat (HOODRAT)

Tržišna kapitalizacija $ 39.97K$ 39.97K $ 39.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.97K$ 39.97K $ 39.97K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,973,251.51 999,973,251.51 999,973,251.51

