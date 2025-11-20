Honeywell xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Honeywell xStock (HONX) danas je $ 190.98, s promjenom od 0.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HONX u USD je $ 190.98 po HONX.

Honeywell xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 166,543, s količinom u optjecaju od 870.40 HONX. Tijekom posljednja 24 sata, HONX trgovao je između $ 188.7 (niska) i $ 193.34 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 271.63, dok je rekordna najniža cijena bila $ 188.7.

U kratkoročnim performansama, HONX se kretao +0.34% u posljednjem satu i -5.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Honeywell xStock (HONX)

Tržišna kapitalizacija $ 166.54K$ 166.54K $ 166.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M Količina u optjecaju 870.40 870.40 870.40 Ukupna količina 38,329.10574714359 38,329.10574714359 38,329.10574714359

