HoneyFun AI Cijena danas

Trenutačna cijena HoneyFun AI (AIBERA) danas je $ 0.00010897, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIBERA u USD je $ 0.00010897 po AIBERA.

HoneyFun AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,014.18, s količinom u optjecaju od 46.07M AIBERA. Tijekom posljednja 24 sata, AIBERA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03630752, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010733.

U kratkoročnim performansama, AIBERA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HoneyFun AI (AIBERA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Količina u optjecaju 46.07M 46.07M 46.07M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

