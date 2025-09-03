Više o HIM

Honey Is Money Logotip

Honey Is Money Cijena (HIM)

Neuvršten

1 HIM u USD cijena uživo:

--
----
-3.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Honey Is Money (HIM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:59:55 (UTC+8)

Honey Is Money (HIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127366
$ 0.00127366$ 0.00127366

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.95%

-5.98%

-5.98%

Honey Is Money (HIM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIM je $ 0.00127366, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.95% u posljednjih 24 sata i -5.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Honey Is Money (HIM)

$ 15.61K
$ 15.61K$ 15.61K

--
----

$ 25.59K
$ 25.59K$ 25.59K

518.29M
518.29M 518.29M

849,652,246.7150149
849,652,246.7150149 849,652,246.7150149

Trenutačna tržišna kapitalizacija Honey Is Money je $ 15.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIM je 518.29M, s ukupnom količinom od 849652246.7150149. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.59K.

Honey Is Money (HIM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Honey Is Money u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Honey Is Money u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Honey Is Money u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Honey Is Money u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.95%
30 dana$ 0+11.59%
60 dana$ 0-25.86%
90 dana$ 0--

Što je Honey Is Money (HIM)

Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.

Resurs Honey Is Money (HIM)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Honey Is Money Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Honey Is Money (HIM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Honey Is Money (HIM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Honey Is Money.

Provjerite Honey Is Money predviđanje cijene sada!

HIM u lokalnim valutama

Honey Is Money (HIM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Honey Is Money (HIM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HIM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Honey Is Money (HIM)

Koliko Honey Is Money (HIM) vrijedi danas?
Cijena HIM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HIM u USD?
Trenutačna cijena HIM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Honey Is Money?
Tržišna kapitalizacija za HIM je $ 15.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HIM?
Količina u optjecaju za HIM je 518.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HIM?
HIM je postigao ATH cijenu od 0.00127366 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HIM?
HIM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HIM?
24-satni obujam trgovanja za HIM je -- USD.
Hoće li HIM još narasti ove godine?
HIM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HIM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:59:55 (UTC+8)

