Honey Is Money (HIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00127366$ 0.00127366 $ 0.00127366 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -3.95% Promjena cijene (7D) -5.98% Promjena cijene (7D) -5.98%

Honey Is Money (HIM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIM je $ 0.00127366, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.95% u posljednjih 24 sata i -5.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Honey Is Money (HIM)

Tržišna kapitalizacija $ 15.61K$ 15.61K $ 15.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.59K$ 25.59K $ 25.59K Količina u optjecaju 518.29M 518.29M 518.29M Ukupna količina 849,652,246.7150149 849,652,246.7150149 849,652,246.7150149

Trenutačna tržišna kapitalizacija Honey Is Money je $ 15.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIM je 518.29M, s ukupnom količinom od 849652246.7150149. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.59K.