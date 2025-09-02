Honest (HNST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00304617 $ 0.00322964 24-satna najniža cijena $ 0.00304617 24-satna najviša cijena $ 0.00322964 Najviša cijena ikada $ 0.140228 Najniža cijena $ 0.00118207 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +0.26% Promjena cijene (7D) +20.38%

Honest (HNST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00317162. Tijekom protekla 24 sata, HNSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00304617 i najviše cijene $ 0.00322964, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HNST je $ 0.140228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00118207.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HNST se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i +20.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Honest (HNST)

Tržišna kapitalizacija $ 431.34K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.27M Količina u optjecaju 136.00M Ukupna količina 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Honest je $ 431.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HNST je 136.00M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.27M.