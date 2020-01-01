Homo Memetus (HOMO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Homo Memetus (HOMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Homo Memetus (HOMO) Informacije Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. Službena web stranica: https://www.homo-memetus.xyz/ Bijela knjiga: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution Kupi HOMO odmah!

Homo Memetus (HOMO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Homo Memetus (HOMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.64M Ukupna količina: $ 999.96M Količina u optjecaju: $ 982.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.67M Povijesni maksimum: $ 0.0028285 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00167053

Homo Memetus (HOMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Homo Memetus (HOMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOMO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOMO tokena, istražite HOMO cijenu tokena uživo!

