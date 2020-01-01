Homo Memetus (HOMO) Tokenomika

Homo Memetus (HOMO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Homo Memetus (HOMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Homo Memetus (HOMO) Informacije

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

Službena web stranica:
https://www.homo-memetus.xyz/
Bijela knjiga:
https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution

Homo Memetus (HOMO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Homo Memetus (HOMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M
Ukupna količina:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
Količina u optjecaju:
$ 982.37M
$ 982.37M$ 982.37M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M
Povijesni maksimum:
$ 0.0028285
$ 0.0028285$ 0.0028285
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00167053
$ 0.00167053$ 0.00167053

Homo Memetus (HOMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Homo Memetus (HOMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HOMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HOMO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HOMO tokena, istražite HOMO cijenu tokena uživo!

HOMO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide HOMO? Naša HOMO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.