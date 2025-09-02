Više o HOMO

Homo Memetus Logotip

Homo Memetus Cijena (HOMO)

Neuvršten

1 HOMO u USD cijena uživo:

$0.00161508
-0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Homo Memetus (HOMO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:59:51 (UTC+8)

Homo Memetus (HOMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00154197
24-satna najniža cijena
$ 0.00171026
24-satna najviša cijena

$ 0.00154197
$ 0.00171026
$ 0.0028285
$ 0
-2.59%

-0.97%

-4.54%

-4.54%

Homo Memetus (HOMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00161276. Tijekom protekla 24 sata, HOMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00154197 i najviše cijene $ 0.00171026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOMO je $ 0.0028285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOMO se promijenio za -2.59% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -4.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Homo Memetus (HOMO)

$ 1.59M
--
$ 1.62M
982.37M
999,963,967.772345
Trenutačna tržišna kapitalizacija Homo Memetus je $ 1.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOMO je 982.37M, s ukupnom količinom od 999963967.772345. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62M.

Homo Memetus (HOMO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Homo Memetus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Homo Memetus u USD iznosila je $ +0.0011374162.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Homo Memetus u USD iznosila je $ +0.0024369558.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Homo Memetus u USD iznosila je $ +0.0010329296840885867.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.97%
30 dana$ +0.0011374162+70.53%
60 dana$ +0.0024369558+151.10%
90 dana$ +0.0010329296840885867+178.14%

Što je Homo Memetus (HOMO)

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Homo Memetus (HOMO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Homo Memetus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Homo Memetus (HOMO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Homo Memetus (HOMO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Homo Memetus.

Provjerite Homo Memetus predviđanje cijene sada!

HOMO u lokalnim valutama

Homo Memetus (HOMO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Homo Memetus (HOMO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOMO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Homo Memetus (HOMO)

Koliko Homo Memetus (HOMO) vrijedi danas?
Cijena HOMO uživo u USD je 0.00161276 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOMO u USD?
Trenutačna cijena HOMO u USD je $ 0.00161276. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Homo Memetus?
Tržišna kapitalizacija za HOMO je $ 1.59M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOMO?
Količina u optjecaju za HOMO je 982.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOMO?
HOMO je postigao ATH cijenu od 0.0028285 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOMO?
HOMO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOMO?
24-satni obujam trgovanja za HOMO je -- USD.
Hoće li HOMO još narasti ove godine?
HOMO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOMO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
