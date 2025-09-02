Homo Memetus (HOMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00154197 24-satna najniža cijena $ 0.00171026 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0028285 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.59% Promjena cijene (1D) -0.97% Promjena cijene (7D) -4.54%

Homo Memetus (HOMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00161276. Tijekom protekla 24 sata, HOMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00154197 i najviše cijene $ 0.00171026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOMO je $ 0.0028285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOMO se promijenio za -2.59% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -4.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Homo Memetus (HOMO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.59M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.62M Količina u optjecaju 982.37M Ukupna količina 999,963,967.772345

Trenutačna tržišna kapitalizacija Homo Memetus je $ 1.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOMO je 982.37M, s ukupnom količinom od 999963967.772345. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62M.