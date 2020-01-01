Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Homebrew Robotics Club (BREW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Homebrew Robotics Club (BREW) Informacije The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. Službena web stranica: https://homebrew.build/en Kupi BREW odmah!

Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Homebrew Robotics Club (BREW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Ukupna količina: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Količina u optjecaju: $ 774.53M $ 774.53M $ 774.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Povijesni maksimum: $ 0.00611481 $ 0.00611481 $ 0.00611481 Povijesni minimum: $ 0.00063507 $ 0.00063507 $ 0.00063507 Trenutna cijena: $ 0.002765 $ 0.002765 $ 0.002765 Saznajte više o cijeni Homebrew Robotics Club (BREW)

Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Homebrew Robotics Club (BREW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BREW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BREW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BREW tokena, istražite BREW cijenu tokena uživo!

