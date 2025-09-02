Homebrew Robotics Club (BREW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00321355 24-satna najviša cijena $ 0.00352216 Najviša cijena ikada $ 0.00611481 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.09% Promjena cijene (1D) +6.54% Promjena cijene (7D) -12.26%

Homebrew Robotics Club (BREW) cijena u stvarnom vremenu je $0.00343967. Tijekom protekla 24 sata, BREWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00321355 i najviše cijene $ 0.00352216, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BREW je $ 0.00611481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BREW se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, +6.54% u posljednjih 24 sata i -12.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Homebrew Robotics Club (BREW)

Tržišna kapitalizacija $ 2.66M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.44M Količina u optjecaju 774.53M Ukupna količina 999,956,570.814083

Trenutačna tržišna kapitalizacija Homebrew Robotics Club je $ 2.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BREW je 774.53M, s ukupnom količinom od 999956570.814083. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.44M.