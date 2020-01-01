Home3 (HTS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Home3 (HTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Home3 (HTS) Informacije We're transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone. Službena web stranica: https://www.home3suite.com/ Bijela knjiga: https://www.home3suite.com/whitepaper

Home3 (HTS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Home3 (HTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Ukupna količina: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Količina u optjecaju: $ 82.35M $ 82.35M $ 82.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Povijesni maksimum: $ 0.097616 $ 0.097616 $ 0.097616 Povijesni minimum: $ 0.0045298 $ 0.0045298 $ 0.0045298 Trenutna cijena: $ 0.01955118 $ 0.01955118 $ 0.01955118 Saznajte više o cijeni Home3 (HTS)

Home3 (HTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Home3 (HTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HTS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HTS tokena, istražite HTS cijenu tokena uživo!

HTS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HTS? Naša HTS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HTS predviđanje cijene tokena odmah!

