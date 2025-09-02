Više o HTS

Home3 Cijena (HTS)

1 HTS u USD cijena uživo:

$0.02041536
$0.02041536
-0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Home3 (HTS)
Home3 (HTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0045298
$ 0.0045298
24-satna najniža cijena
$ 0.02056418
$ 0.02056418
24-satna najviša cijena

$ 0.0045298
$ 0.0045298

$ 0.02056418
$ 0.02056418

$ 0.097616
$ 0.097616

$ 0.0045298
$ 0.0045298

-0.26%

-0.71%

-5.11%

-5.11%

Home3 (HTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0204171. Tijekom protekla 24 sata, HTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0045298 i najviše cijene $ 0.02056418, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HTS je $ 0.097616, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0045298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HTS se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i -5.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Home3 (HTS)

$ 1.65M
$ 1.65M

--
----

$ 1.97M
$ 1.97M

80.85M
80.85M

96,500,000.0
96,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Home3 je $ 1.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HTS je 80.85M, s ukupnom količinom od 96500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.97M.

Home3 (HTS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Home3 u USD iznosila je $ -0.0001470864506194.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Home3 u USD iznosila je $ -0.0025320001.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Home3 u USD iznosila je $ +0.0033046750.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Home3 u USD iznosila je $ +0.001142774153359414.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001470864506194-0.71%
30 dana$ -0.0025320001-12.40%
60 dana$ +0.0033046750+16.19%
90 dana$ +0.001142774153359414+5.93%

Što je Home3 (HTS)

We’re transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone.

Home3 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Home3 (HTS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Home3 (HTS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Home3.

Provjerite Home3 predviđanje cijene sada!

HTS u lokalnim valutama

Home3 (HTS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Home3 (HTS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HTS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Home3 (HTS)

Koliko Home3 (HTS) vrijedi danas?
Cijena HTS uživo u USD je 0.0204171 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HTS u USD?
Trenutačna cijena HTS u USD je $ 0.0204171. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Home3?
Tržišna kapitalizacija za HTS je $ 1.65M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HTS?
Količina u optjecaju za HTS je 80.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HTS?
HTS je postigao ATH cijenu od 0.097616 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HTS?
HTS je vidio ATL cijenu od 0.0045298 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HTS?
24-satni obujam trgovanja za HTS je -- USD.
Hoće li HTS još narasti ove godine?
HTS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HTS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Home3 (HTS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

