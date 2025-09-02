Home3 (HTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0045298 $ 0.0045298 $ 0.0045298 24-satna najniža cijena $ 0.02056418 $ 0.02056418 $ 0.02056418 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0045298$ 0.0045298 $ 0.0045298 24-satna najviša cijena $ 0.02056418$ 0.02056418 $ 0.02056418 Najviša cijena ikada $ 0.097616$ 0.097616 $ 0.097616 Najniža cijena $ 0.0045298$ 0.0045298 $ 0.0045298 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -0.71% Promjena cijene (7D) -5.11% Promjena cijene (7D) -5.11%

Home3 (HTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0204171. Tijekom protekla 24 sata, HTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0045298 i najviše cijene $ 0.02056418, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HTS je $ 0.097616, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0045298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HTS se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i -5.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Home3 (HTS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Količina u optjecaju 80.85M 80.85M 80.85M Ukupna količina 96,500,000.0 96,500,000.0 96,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Home3 je $ 1.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HTS je 80.85M, s ukupnom količinom od 96500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.97M.