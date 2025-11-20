Home Depot xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Home Depot xStock (HDX) danas je $ 334.77, s promjenom od 0.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HDX u USD je $ 334.77 po HDX.

Home Depot xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 86,301, s količinom u optjecaju od 258.07 HDX. Tijekom posljednja 24 sata, HDX trgovao je između $ 331.44 (niska) i $ 339.74 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 427.69, dok je rekordna najniža cijena bila $ 331.44.

U kratkoročnim performansama, HDX se kretao +0.10% u posljednjem satu i -10.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Home Depot xStock (HDX)

Tržišna kapitalizacija $ 86.30K$ 86.30K $ 86.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.21M$ 7.21M $ 7.21M Količina u optjecaju 258.07 258.07 258.07 Ukupna količina 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

Trenutačna tržišna kapitalizacija Home Depot xStock je $ 86.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HDX je 258.07, s ukupnom količinom od 21575.576616046. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.21M.