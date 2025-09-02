Više o HL

Holy Liquid Logotip

Holy Liquid Cijena (HL)

Neuvršten

1 HL u USD cijena uživo:

$0.0006283
$0.0006283$0.0006283
-10.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Holy Liquid (HL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:28:33 (UTC+8)

Holy Liquid (HL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00493936
$ 0.00493936$ 0.00493936

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-10.35%

-2.95%

-2.95%

Holy Liquid (HL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HL je $ 0.00493936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HL se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -10.35% u posljednjih 24 sata i -2.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Holy Liquid (HL)

$ 629.56K
$ 629.56K$ 629.56K

--
----

$ 629.56K
$ 629.56K$ 629.56K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Holy Liquid je $ 629.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 629.56K.

Holy Liquid (HL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Holy Liquid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Holy Liquid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Holy Liquid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Holy Liquid u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-10.35%
30 dana$ 0+16.41%
60 dana$ 0-76.34%
90 dana$ 0--

Što je Holy Liquid (HL)

Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.

Resurs Holy Liquid (HL)

Službena web-stranica

Holy Liquid Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Holy Liquid (HL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Holy Liquid (HL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Holy Liquid.

Provjerite Holy Liquid predviđanje cijene sada!

HL u lokalnim valutama

Holy Liquid (HL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Holy Liquid (HL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Holy Liquid (HL)

Koliko Holy Liquid (HL) vrijedi danas?
Cijena HL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HL u USD?
Trenutačna cijena HL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Holy Liquid?
Tržišna kapitalizacija za HL je $ 629.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HL?
Količina u optjecaju za HL je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HL?
HL je postigao ATH cijenu od 0.00493936 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HL?
HL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HL?
24-satni obujam trgovanja za HL je -- USD.
Hoće li HL još narasti ove godine?
HL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:28:33 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.