Trenutačna cijena Holy Coin (HOLY) danas je --, s promjenom od 0.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HOLY u USD je -- po HOLY.

Holy Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 597,400, s količinom u optjecaju od 999.94M HOLY. Tijekom posljednja 24 sata, HOLY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01553962, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, HOLY se kretao +0.38% u posljednjem satu i +0.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Holy Coin (HOLY)

Tržišna kapitalizacija $ 597.40K$ 597.40K $ 597.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 597.40K$ 597.40K $ 597.40K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,938,919.757525 999,938,919.757525 999,938,919.757525

