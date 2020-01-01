Holozone (HOLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Holozone (HOLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Holozone (HOLO) Informacije Holozone is the AI Agent framework for creating AI agents with advanced multimodal capabilities including voice to voice communication, text based posting, and the ability to understand advanced contextual information. The project can additionally "clone" consciousnesses by retrieving information about an individual and create an AI Agent with their personality and features that will be able to interact on social media platforms. Službena web stranica: https://holozone.ai Kupi HOLO odmah!

Holozone (HOLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Holozone (HOLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 111.44K $ 111.44K $ 111.44K Ukupna količina: $ 974.88M $ 974.88M $ 974.88M Količina u optjecaju: $ 904.99M $ 904.99M $ 904.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 120.05K $ 120.05K $ 120.05K Povijesni maksimum: $ 0.02758703 $ 0.02758703 $ 0.02758703 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012314 $ 0.00012314 $ 0.00012314 Saznajte više o cijeni Holozone (HOLO)

Holozone (HOLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Holozone (HOLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOLO tokena, istražite HOLO cijenu tokena uživo!

HOLO Predviđanje cijene

