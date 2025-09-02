Holozone (HOLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02758703$ 0.02758703 $ 0.02758703 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.15% Promjena cijene (1D) +2.43% Promjena cijene (7D) +12.69% Promjena cijene (7D) +12.69%

Holozone (HOLO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOLO je $ 0.02758703, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOLO se promijenio za -2.15% u posljednjih sat vremena, +2.43% u posljednjih 24 sata i +12.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Holozone (HOLO)

Tržišna kapitalizacija $ 111.34K$ 111.34K $ 111.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 119.94K$ 119.94K $ 119.94K Količina u optjecaju 904.99M 904.99M 904.99M Ukupna količina 974,881,347.71042 974,881,347.71042 974,881,347.71042

