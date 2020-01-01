Holograph (HLG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Holograph (HLG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Holograph (HLG) Informacije Holograph is an omnichain tokenization protocol. Holograph is an omnichain tokenization protocol, enabling asset issuers to mint natively composable omnichain tokens. Holograph has been used to mint millions of onchain assets, making it one of the most widely used protocols for cross-chain asset production and distribution. Službena web stranica: https://www.holograph.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.holograph.xyz/ Kupi HLG odmah!

Holograph (HLG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Holograph (HLG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 154.77K $ 154.77K $ 154.77K Ukupna količina: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Količina u optjecaju: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Povijesni maksimum: $ 0.02789807 $ 0.02789807 $ 0.02789807 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010149 $ 0.00010149 $ 0.00010149 Saznajte više o cijeni Holograph (HLG)

Holograph (HLG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Holograph (HLG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HLG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HLG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HLG tokena, istražite HLG cijenu tokena uživo!

HLG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HLG? Naša HLG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HLG predviđanje cijene tokena odmah!

