Holograph (HLG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02789807$ 0.02789807 $ 0.02789807 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -6.70% Promjena cijene (7D) -20.18% Promjena cijene (7D) -20.18%

Holograph (HLG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HLGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HLG je $ 0.02789807, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HLG se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -6.70% u posljednjih 24 sata i -20.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Holograph (HLG)

Tržišna kapitalizacija $ 151.31K$ 151.31K $ 151.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 990.34K$ 990.34K $ 990.34K Količina u optjecaju 1.53B 1.53B 1.53B Ukupna količina 9,981,084,201.97536 9,981,084,201.97536 9,981,084,201.97536

Trenutačna tržišna kapitalizacija Holograph je $ 151.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HLG je 1.53B, s ukupnom količinom od 9981084201.97536. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 990.34K.