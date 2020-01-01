Holi (HOLI) Tokenomika
Holi (HOLI) Informacije
Holi is a community-driven memecoin project built on a unique narrative of justice and purity. Representing an unwavering force against chaos, Holi embodies a protector for those who stand by its vision. With its bold theme and powerful messaging, Holi appeals to those seeking a memecoin that merges humor with meaningful community-driven engagement.
The project focuses on creating a space for holders to unite under a shared narrative while embracing the lighthearted and creative culture of memecoins. Holi also aspires to foster organic growth, encourage community collaboration, and introduce unique utilities over time to provide value to its supporters.
Rooted in its ethos of "Judgement awaits the unholi," Holi sets itself apart by combining a compelling concept with a commitment to building a robust, inclusive digital community.
Holi (HOLI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Holi (HOLI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Holi (HOLI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Holi (HOLI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj HOLI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja HOLI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.