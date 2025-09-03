Holi (HOLI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) +5.37% Promjena cijene (7D) +8.35% Promjena cijene (7D) +8.35%

Holi (HOLI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOLItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOLI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOLI se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +5.37% u posljednjih 24 sata i +8.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Holi (HOLI)

Tržišna kapitalizacija $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Količina u optjecaju 999.22M 999.22M 999.22M Ukupna količina 999,217,739.092234 999,217,739.092234 999,217,739.092234

Trenutačna tržišna kapitalizacija Holi je $ 13.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOLI je 999.22M, s ukupnom količinom od 999217739.092234. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.04K.