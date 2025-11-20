Holdstation Cijena danas

Trenutačna cijena Holdstation (HOLD) danas je $ 0.930279, s promjenom od 4.41% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HOLD u USD je $ 0.930279 po HOLD.

Holdstation trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,354,926, s količinom u optjecaju od 7.90M HOLD. Tijekom posljednja 24 sata, HOLD trgovao je između $ 0.897898 (niska) i $ 0.975722 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.48, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.823101.

U kratkoročnim performansama, HOLD se kretao +1.02% u posljednjem satu i -10.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Holdstation (HOLD)

Tržišna kapitalizacija $ 7.35M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.92M Količina u optjecaju 7.90M Ukupna količina 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Holdstation je $ 7.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOLD je 7.90M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.92M.