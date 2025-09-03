Više o HODL

HoldOn4DearLife (HODL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00164695
$ 0.00164695$ 0.00164695

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.27%

-1.27%

HoldOn4DearLife (HODL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HODLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HODL je $ 0.00164695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HODL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HoldOn4DearLife (HODL)

$ 14.77K
$ 14.77K$ 14.77K

--
----

$ 14.77K
$ 14.77K$ 14.77K

979.99M
979.99M 979.99M

979,991,596.6293278
979,991,596.6293278 979,991,596.6293278

Trenutačna tržišna kapitalizacija HoldOn4DearLife je $ 14.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HODL je 979.99M, s ukupnom količinom od 979991596.6293278. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.77K.

HoldOn4DearLife (HODL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HoldOn4DearLife u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HoldOn4DearLife u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HoldOn4DearLife u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HoldOn4DearLife u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+4.56%
60 dana$ 0+6.94%
90 dana$ 0--

Što je HoldOn4DearLife (HODL)

$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs HoldOn4DearLife (HODL)

Službena web-stranica

HoldOn4DearLife Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HoldOn4DearLife (HODL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HoldOn4DearLife (HODL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HoldOn4DearLife.

Provjerite HoldOn4DearLife predviđanje cijene sada!

HODL u lokalnim valutama

HoldOn4DearLife (HODL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HoldOn4DearLife (HODL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HODL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HoldOn4DearLife (HODL)

Koliko HoldOn4DearLife (HODL) vrijedi danas?
Cijena HODL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HODL u USD?
Trenutačna cijena HODL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HoldOn4DearLife?
Tržišna kapitalizacija za HODL je $ 14.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HODL?
Količina u optjecaju za HODL je 979.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HODL?
HODL je postigao ATH cijenu od 0.00164695 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HODL?
HODL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HODL?
24-satni obujam trgovanja za HODL je -- USD.
Hoće li HODL još narasti ove godine?
HODL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HODL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
HoldOn4DearLife (HODL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

