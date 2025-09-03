HoldOn4DearLife (HODL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00164695$ 0.00164695 $ 0.00164695 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.27% Promjena cijene (7D) -1.27%

HoldOn4DearLife (HODL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HODLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HODL je $ 0.00164695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HODL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HoldOn4DearLife (HODL)

Tržišna kapitalizacija $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K Količina u optjecaju 979.99M 979.99M 979.99M Ukupna količina 979,991,596.6293278 979,991,596.6293278 979,991,596.6293278

Trenutačna tržišna kapitalizacija HoldOn4DearLife je $ 14.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HODL je 979.99M, s ukupnom količinom od 979991596.6293278. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.77K.