Holdcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Holdcoin (HOLD) danas je $ 0.00001186, s promjenom od 2.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HOLD u USD je $ 0.00001186 po HOLD.

Holdcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 118,588, s količinom u optjecaju od 10.00B HOLD. Tijekom posljednja 24 sata, HOLD trgovao je između $ 0.0000114 (niska) i $ 0.00001348 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00411566, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000601.

U kratkoročnim performansama, HOLD se kretao +0.01% u posljednjem satu i -17.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Holdcoin (HOLD)

Tržišna kapitalizacija $ 118.59K$ 118.59K $ 118.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 118.59K$ 118.59K $ 118.59K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Holdcoin je $ 118.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOLD je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 118.59K.