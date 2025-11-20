Hold Sloth Cijena danas

Trenutačna cijena Hold Sloth (ZZZ) danas je $ 0.00000902, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZZZ u USD je $ 0.00000902 po ZZZ.

Hold Sloth trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,606.8, s količinom u optjecaju od 843.15M ZZZ. Tijekom posljednja 24 sata, ZZZ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00005615, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000902.

U kratkoročnim performansama, ZZZ se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hold Sloth (ZZZ)

Tržišna kapitalizacija $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Količina u optjecaju 843.15M 843.15M 843.15M Ukupna količina 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

