HOLD (EARN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0018895 $ 0.0018895 $ 0.0018895 24-satna najniža cijena $ 0.00205214 $ 0.00205214 $ 0.00205214 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0018895$ 0.0018895 $ 0.0018895 24-satna najviša cijena $ 0.00205214$ 0.00205214 $ 0.00205214 Najviša cijena ikada $ 0.02784741$ 0.02784741 $ 0.02784741 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) -2.03% Promjena cijene (7D) +3.86% Promjena cijene (7D) +3.86%

HOLD (EARN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00198599. Tijekom protekla 24 sata, EARNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0018895 i najviše cijene $ 0.00205214, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EARN je $ 0.02784741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EARN se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i +3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HOLD (EARN)

Tržišna kapitalizacija $ 836.75K$ 836.75K $ 836.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 836.75K$ 836.75K $ 836.75K Količina u optjecaju 422.40M 422.40M 422.40M Ukupna količina 422,402,018.157168 422,402,018.157168 422,402,018.157168

Trenutačna tržišna kapitalizacija HOLD je $ 836.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EARN je 422.40M, s ukupnom količinom od 422402018.157168. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 836.75K.