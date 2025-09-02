Više o EARN

EARN Informacije o cijeni

EARN Službena web stranica

EARN Tokenomija

EARN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

HOLD Logotip

HOLD Cijena (EARN)

Neuvršten

1 EARN u USD cijena uživo:

$0.00198599
$0.00198599$0.00198599
-2.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena HOLD (EARN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:43:08 (UTC+8)

HOLD (EARN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0018895
$ 0.0018895$ 0.0018895
24-satna najniža cijena
$ 0.00205214
$ 0.00205214$ 0.00205214
24-satna najviša cijena

$ 0.0018895
$ 0.0018895$ 0.0018895

$ 0.00205214
$ 0.00205214$ 0.00205214

$ 0.02784741
$ 0.02784741$ 0.02784741

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-2.03%

+3.86%

+3.86%

HOLD (EARN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00198599. Tijekom protekla 24 sata, EARNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0018895 i najviše cijene $ 0.00205214, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EARN je $ 0.02784741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EARN se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i +3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HOLD (EARN)

$ 836.75K
$ 836.75K$ 836.75K

--
----

$ 836.75K
$ 836.75K$ 836.75K

422.40M
422.40M 422.40M

422,402,018.157168
422,402,018.157168 422,402,018.157168

Trenutačna tržišna kapitalizacija HOLD je $ 836.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EARN je 422.40M, s ukupnom količinom od 422402018.157168. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 836.75K.

HOLD (EARN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HOLD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HOLD u USD iznosila je $ +0.0006260674.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HOLD u USD iznosila je $ -0.0006048483.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HOLD u USD iznosila je $ -0.0013868836469108003.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.03%
30 dana$ +0.0006260674+31.52%
60 dana$ -0.0006048483-30.45%
90 dana$ -0.0013868836469108003-41.11%

Što je HOLD (EARN)

$EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs HOLD (EARN)

Službena web-stranica

HOLD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HOLD (EARN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HOLD (EARN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HOLD.

Provjerite HOLD predviđanje cijene sada!

EARN u lokalnim valutama

HOLD (EARN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HOLD (EARN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EARN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HOLD (EARN)

Koliko HOLD (EARN) vrijedi danas?
Cijena EARN uživo u USD je 0.00198599 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EARN u USD?
Trenutačna cijena EARN u USD je $ 0.00198599. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HOLD?
Tržišna kapitalizacija za EARN je $ 836.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EARN?
Količina u optjecaju za EARN je 422.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EARN?
EARN je postigao ATH cijenu od 0.02784741 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EARN?
EARN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EARN?
24-satni obujam trgovanja za EARN je -- USD.
Hoće li EARN još narasti ove godine?
EARN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EARN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:43:08 (UTC+8)

HOLD (EARN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.