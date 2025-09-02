Hoge Finance (HOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -2.30% Promjena cijene (7D) -9.71%

Hoge Finance (HOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOGE se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i -9.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hoge Finance (HOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.25M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.25M Količina u optjecaju 415.20B Ukupna količina 415,202,711,786.96796

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hoge Finance je $ 6.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOGE je 415.20B, s ukupnom količinom od 415202711786.96796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.25M.