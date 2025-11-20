HODLess Coin Cijena danas

Trenutačna cijena HODLess Coin (HODLESS) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HODLESS u USD je -- po HODLESS.

HODLess Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,214.27, s količinom u optjecaju od 998.54M HODLESS. Tijekom posljednja 24 sata, HODLESS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, HODLESS se kretao -- u posljednjem satu i -14.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HODLess Coin (HODLESS)

Tržišna kapitalizacija $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Količina u optjecaju 998.54M 998.54M 998.54M Ukupna količina 998,541,161.0828 998,541,161.0828 998,541,161.0828

Trenutačna tržišna kapitalizacija HODLess Coin je $ 5.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HODLESS je 998.54M, s ukupnom količinom od 998541161.0828. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.21K.