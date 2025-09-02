HODL (HODL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00041977 $ 0.00041977 $ 0.00041977 24-satna najniža cijena $ 0.00048516 $ 0.00048516 $ 0.00048516 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00041977$ 0.00041977 $ 0.00041977 24-satna najviša cijena $ 0.00048516$ 0.00048516 $ 0.00048516 Najviša cijena ikada $ 0.00088547$ 0.00088547 $ 0.00088547 Najniža cijena $ 0.00016675$ 0.00016675 $ 0.00016675 Promjena cijene (1H) -0.61% Promjena cijene (1D) -10.15% Promjena cijene (7D) -11.52% Promjena cijene (7D) -11.52%

HODL (HODL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00043474. Tijekom protekla 24 sata, HODLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00041977 i najviše cijene $ 0.00048516, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HODL je $ 0.00088547, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016675.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HODL se promijenio za -0.61% u posljednjih sat vremena, -10.15% u posljednjih 24 sata i -11.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HODL (HODL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Količina u optjecaju 9.11B 9.11B 9.11B Ukupna količina 9,955,862,147.162865 9,955,862,147.162865 9,955,862,147.162865

Trenutačna tržišna kapitalizacija HODL je $ 3.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HODL je 9.11B, s ukupnom količinom od 9955862147.162865. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.35M.