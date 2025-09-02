HMX (HMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.129065 $ 0.129065 $ 0.129065 24-satna najniža cijena $ 0.135132 $ 0.135132 $ 0.135132 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.129065$ 0.129065 $ 0.129065 24-satna najviša cijena $ 0.135132$ 0.135132 $ 0.135132 Najviša cijena ikada $ 19.87$ 19.87 $ 19.87 Najniža cijena $ 0.101569$ 0.101569 $ 0.101569 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +0.37% Promjena cijene (7D) +3.31% Promjena cijene (7D) +3.31%

HMX (HMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.134325. Tijekom protekla 24 sata, HMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.129065 i najviše cijene $ 0.135132, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HMX je $ 19.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.101569.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HMX se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i +3.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HMX (HMX)

Tržišna kapitalizacija $ 608.87K$ 608.87K $ 608.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Količina u optjecaju 4.53M 4.53M 4.53M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HMX je $ 608.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HMX je 4.53M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.34M.