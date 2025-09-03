Više o HMMM

HMMM Informacije o cijeni

HMMM Službena web stranica

HMMM Tokenomija

HMMM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

hmmm Logotip

hmmm Cijena (HMMM)

Neuvršten

1 HMMM u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena hmmm (HMMM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:59:24 (UTC+8)

hmmm (HMMM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00129334
$ 0.00129334$ 0.00129334

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.18%

+3.18%

hmmm (HMMM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HMMMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HMMM je $ 0.00129334, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HMMM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu hmmm (HMMM)

$ 21.42K
$ 21.42K$ 21.42K

--
----

$ 21.42K
$ 21.42K$ 21.42K

969.74M
969.74M 969.74M

969,738,160.091335
969,738,160.091335 969,738,160.091335

Trenutačna tržišna kapitalizacija hmmm je $ 21.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HMMM je 969.74M, s ukupnom količinom od 969738160.091335. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.42K.

hmmm (HMMM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz hmmm u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz hmmm u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz hmmm u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz hmmm u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+7.77%
60 dana$ 0-5.13%
90 dana$ 0--

Što je hmmm (HMMM)

“Hmmm” is a community meme token on the Solana network, launched on July 22, 2024, through Pumpfun. It’s a derivative of Pepe the Frog but has evolved into its own distinct meme with a unique identity. The token embraces the humor and intrigue of internet culture, playing on the idea of curiosity and speculation. “Hmmm” captures a playful approach to the world of meme tokens, designed to engage a community driven by fun and the whimsical side of crypto. Hmmm, maybe this’ll send.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs hmmm (HMMM)

Službena web-stranica

hmmm Predviđanje cijene (USD)

Koliko će hmmm (HMMM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših hmmm (HMMM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za hmmm.

Provjerite hmmm predviđanje cijene sada!

HMMM u lokalnim valutama

hmmm (HMMM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike hmmm (HMMM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HMMM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o hmmm (HMMM)

Koliko hmmm (HMMM) vrijedi danas?
Cijena HMMM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HMMM u USD?
Trenutačna cijena HMMM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija hmmm?
Tržišna kapitalizacija za HMMM je $ 21.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HMMM?
Količina u optjecaju za HMMM je 969.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HMMM?
HMMM je postigao ATH cijenu od 0.00129334 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HMMM?
HMMM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HMMM?
24-satni obujam trgovanja za HMMM je -- USD.
Hoće li HMMM još narasti ove godine?
HMMM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HMMM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:59:24 (UTC+8)

hmmm (HMMM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.