hmmm (HMMM) Informacije o cijeni (USD)

hmmm (HMMM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HMMMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HMMM je $ 0.00129334, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HMMM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu hmmm (HMMM)

Trenutačna tržišna kapitalizacija hmmm je $ 21.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HMMM je 969.74M, s ukupnom količinom od 969738160.091335. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.42K.