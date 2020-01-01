Hl Gato (HLGATO) Tokenomika
Hl Gato (HLGATO) Informacije
$HLGATO – Your Gateway to Real Alpha
Holding 1.5 million $HLGATO tokens in your wallet gives you full access to our exclusive Discord community - a hub of talented and experienced people sharing high-quality alpha daily.
Inside, you'll find:
- Daily 10x+ calls shared by us and our members,
- Powerful trading tools like new token alerts from LL & HPump, Dex Paid Monitor, and more,
- Alpha Zone with deep dives into upcoming and current coins & NFTs,
- Frequent giveaways,
- A chill space where you can learn, connect, and enjoy being part of the community,
Whether you're a seasoned degen or a rising trader, $HLGATO gives you the edge.
Hl Gato (HLGATO) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hl Gato (HLGATO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Hl Gato (HLGATO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Hl Gato (HLGATO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj HLGATO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja HLGATO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku HLGATO tokena, istražite HLGATO cijenu tokena uživo!
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.