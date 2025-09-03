HiveSwap (HIVP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.110994$ 0.110994 $ 0.110994 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

HiveSwap (HIVP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIVPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIVP je $ 0.110994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIVP se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HiveSwap (HIVP)

Tržišna kapitalizacija $ 43.00K$ 43.00K $ 43.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.78K$ 81.78K $ 81.78K Količina u optjecaju 1.10B 1.10B 1.10B Ukupna količina 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HiveSwap je $ 43.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIVP je 1.10B, s ukupnom količinom od 2100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.78K.