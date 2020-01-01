Hive Game Token (HGT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hive Game Token (HGT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hive Game Token (HGT) Informacije Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Službena web stranica: https://project-hive.io/ Bijela knjiga: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf Kupi HGT odmah!

Hive Game Token (HGT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hive Game Token (HGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.66K Ukupna količina: $ 4.98B Količina u optjecaju: $ 2.51B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 108.39K Povijesni maksimum: $ 0.02427213 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Hive Game Token (HGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hive Game Token (HGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HGT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HGT tokena, istražite HGT cijenu tokena uživo!

HGT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HGT? Naša HGT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

