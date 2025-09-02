Hive Game Token (HGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02427213$ 0.02427213 $ 0.02427213 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.70% Promjena cijene (1D) +0.66% Promjena cijene (7D) -1.14% Promjena cijene (7D) -1.14%

Hive Game Token (HGT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HGT je $ 0.02427213, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HGT se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i -1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hive Game Token (HGT)

Tržišna kapitalizacija $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.84K$ 108.84K $ 108.84K Količina u optjecaju 2.51B 2.51B 2.51B Ukupna količina 4,979,386,979.56631 4,979,386,979.56631 4,979,386,979.56631

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hive Game Token je $ 54.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HGT je 2.51B, s ukupnom količinom od 4979386979.56631. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.84K.